В Ростове-на-Дону арестовали бизнесмена, заявившего о вымогательстве от членов банды Цапков

Предприниматель Александр Исюк помещен под стражу до 5 сентября.

В Ростове-на-Дону арестовали бизнесмена, заявившего о вымогательстве от членов банды Цапка. Суд заключил под стражу до 5 июля предпринимателя Александра Исюка по уголовному делу о ложном доносе. Мужчина якобы подал заранее ложное заявление о том, что у него пыталась вымогать денежные средства (в размере 70 млн рублей) группа лиц. Он добавил, что это произошло по умышленному сговору.

Ленинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Исюка до 5 сентября 2021 года включительно. пресс-служба суда

В ТАСС объяснили, что речь идет о расследовании по делу банды Цапков в 2019 году. В 2021 году расследование было прекращено. Ранее дело было возбуждено по заявлению бизнесмена. ОПГ Сергея Цапка действовала в станице Кущевская с 1998 по 2010 год. Преступники обвиняются в 19 убийствах, включая массовое убийство из 12 человек на ферме Сервера Аметова. В 2013 году суд постановил назначить главарю банды пожизненное заключение. В июле 2014 года мужчина умер от инсульта в СИЗО.

В отношении гендиректора птицефабрики "Ударник" возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv

