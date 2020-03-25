В Росстате отметили подорожание сахара и гречки

Итоги недели подведены в новом исследовании ведомства.

Опубликованы результаты исследования Росстата, посвященного ценам на продукты питания в стране. В частности, 25 марта стало известно, что наблюдается повышение цен на товары после новостей о коронавирусе и ослаблении рубля.

Подорожал на 7% сахарный песок, гречневая крупа подскочила в цене на 2,8%. Увеличились в цене куриные яйца (+1,4%), рис, мука, макароны и вермишель (+1,1-1,2%). Также выросла в стоимости свинина, курица, мясные консервы и пшено (+0,7%). Подешевели огурцы – на 0,6%.

Ранее мы сообщали о том, что шеф-повар из Петербурга Александр Белькович рассказал, какие блюда можно приготовить из гречки.

Видео: Наука 2.0 / YouTube