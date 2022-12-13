В Россию вернулись 50 военных после переговоров с украинской стороной

Военно-транспортные самолеты привезут всех освобожденных в Москву.

На родину вернули 50 российских военных после переговоров с Киевом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Видео с места обмена опубликовал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. В ведомстве отметили, что бойцам в плену грозила смертельная опасность.

Военно-транспортные самолеты привезут всех освобожденных в Москву. Здесь они будут получать лечение и проходить реабилитацию. Сейчас военным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Ранее на Piter.tv: в Москве мужчина убил двух женщин и поджег квартиру.

Видео: Телеграм / Shot