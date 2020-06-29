В России завершаются съемки второй части "Шугалей"

Режиссером нового фильма стал Максим Бриус.

Этой осенью поклонники художественного фильма "Шугалей" смогут увидеть его продолжение. В настоящее время в России подходят к концу съемки второй части кинокартины. Об этом пишет "Киноафиша".

В первой части зрители познакомились с историей социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, основанной на реальных событиях. Ученые приехали в Ливию, чтобы провести исследование общественного мнения. В ходе работы они обнаружили, что в стране существует проблема распространения терроризма. За полученные сведения россиянам пришлось дорого заплатить – их похитили в Триполи и заключили в тюрьму "Митига". Уже больше года россияне пытаются добиться освобождения соотечественников. Внимание властей и общественности привлекают при помощи фильмов.

Режиссером второй части стал Максим Бриус, продюсерское кресло занял Сергей Щеглов. В продолжение истории зрители получат ответы на вопросы о судьбе пленных социологов. Мировая премьера запланирована на сентябрь.

Ранее мы писали, что Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на "обнаженные" съемки.

Видео: YouTube / iVideos