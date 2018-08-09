С начала 2019 года корью заболели почти 900 россиян

В 2018 году корью в России болели 2,5 тысяч человек.

С начала 2019 года в России зафиксировано 872 случая заболевания корью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя национального научно-методического центра по надзору за корью и краснухой РФ Нину Тихонову.

Из них - в Москве 281, Московской области - 120. Владимирской - 63, Ивановской- 43, в Дагестане - 53, Свердловской области - 23, Новосибирске - 50 случаев. Вроде понемножку, но для каждой территории это достаточно большой показатель. Нина Тихонова

В 2018 году корью болели более 2,5 тысяч человек. Вирус распространяется из-за отказа вакцинации и миграции из других стран. Многие россияне отказываются от прививок по религиозным убеждениям. Вспышка в Новосибирске произошла именно у таких людей.

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