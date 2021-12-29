В России заработала система аналитики

С ее помощью можно осуществлять анализ негативного воздействия отходов на особо-охраняемые природные территории (ООПТ).

Российский экологический оператор завершил создание аналитической платформы, которая будет проводить комплексный анализ данных в экологической отрасли. В частности, она сможет видеть дефицит мощностей в регионах, выявлять региональных операторов из зоны риска и прогнозировать массу образования твердых коммунальных отходов в субъектах РФ. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщает телеканал "360".

Как рассказал генеральный директор ППК "Российский экологический оператор", специалисты ППК уже пользуются платформой. Благодаря ей можно проводить комплексный анализ данных в экологической отрасли, в том числе осуществлять анализ негативного воздействия отходов на особо-охраняемые природные территории (ООПТ).

Заместитель генерального директора ППК РЭО Алексей Буров добавил, что к платформе подключен сервис „РЭО Радар", его сообщения также автоматически загружаются в систему. Все данные представлены в виде динамической визуализации с использованием 3D-картографии, моделирования.

Кроме этого, новой системе предоставлены данные Росстата с сайта ведомства и Минприроды. Действующие и перспективные объекты обращения с ТКО в федеральной схеме также отображены в платформе.

Ранее мы сообщали, что более 60 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов поставили в регионы.

Фото: pexels

