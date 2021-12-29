Более 60 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов поставили в регионы

До 2024 года планируется закупить еще около 800 тыс. баков для РСО.

В российские регионы поставили более 60 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов. Об этом сообщает телеканал "360", ссылаясь на заявление гендиректора публично-правовой компании "Российский экологический оператор" (РЭО) Дениса Буцаева.

Больше всего контейнеров закуплено в Воронежской, Свердловской, Тверской, Саратовской областях. По словам Буцаева, всего до 2024 года необходимо дополнительно закупить около 800 тысяч баков для раздельного сбора мусора.

На конец года были заключены соглашения о реализации региональных проектов и предоставлении субсидий. Всего было закуплено 62,8 тысячи контейнеров. Денис Буцаев, гендиректор ППК "РЭО"

Всего в 2021 году на поставку в субъекты РФ контейнеров для раздельного сбора мусора было заключено 383 контракта, из которых 64 – с региональными органами, а 319 – с органами местного самоуправления.

Ранее экологи объяснили, почему не ожидается роста цен из-за экосбора.

Фото: pixabay.com