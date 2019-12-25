В России запустят сервис для снятия денег с чужих карт

Это можно будет осуществить с помощью QR-кода.

Начиная с 2022 года, некоторые российские банки разрешат снимать деньги в банкомате с чужой карты. Об этом пишет газета "Известия".

По данным издание, будет создано специальное мобильное приложение. С помощью него владелец карты может сгенерировать QR-код на получение некой суммы, а затем отправить его другому человеку. Используя этот код, можно будет снять средства через банкомат.

Такое нововведение подтвердили "Известиям" в банках "Открытие", УБРиР и СКБ-банк. Также сообщается, что подобную функцию планируют вводить и в ВТБ.

Отмечается, что пользоваться услугой смогут и те, кто не является клиентом банка.

Ранее Всемирный банк признал переводы денег из России самыми выгодными.

Фото: pixabay.com