В России запустят федеральный проект по экомониторингу

Проект предполагает сбор информации о состоянии окружающей среды по территории всей страны.

В 2022 году в России будет запущен новый федеральный проект по экомониторингу "Комплексная система мониторинга качества окружающей среды". Об этом сообщает телеканал "360".

Данный проект предполагает сбор информации о состоянии окружающей среды по территории всей страны, а именно – данных о воде, почве, воздухе, недрах, а также выбросах и парниковых газах. Связать все составляющие в одну систему планируют к 2030 году.

Система экомониторинга включает в себя сразу несколько баз – нормативно-правовую, информационную, организационную и программно-технологическую. Последняя из перечисленных позволит собирать и анализировать информацию о состоянии окружающей среды на территории России. гендиректор ППК "РЭО" Денис Буцаев

Ожидается, что использование всех источников информации, позволит получить объективную картину состояния и загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов и земель на территории России.

Новый проект будет реализован в рамках национального проекта "Экология". Ответственным за реализацию определена публично-правовая компания "Российский экологический оператор" (ППК "РЭО").

Ранее "РЭО" завершил создание аналитической платформы, которая будет проводить комплексный анализ данных в экологической отрасли.

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