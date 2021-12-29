В России запустят федеральный проект по экомониторингу

В 2022 году в России будет запущен новый федеральный проект по экомониторингу "Комплексная система мониторинга качества окружающей среды". Об этом сообщает телеканал "360".
Данный проект предполагает сбор информации о состоянии окружающей среды по территории всей страны, а именно – данных о воде, почве, воздухе, недрах, а также выбросах и парниковых газах. Связать все составляющие в одну систему планируют к 2030 году.
Система экомониторинга включает в себя сразу несколько баз – нормативно-правовую, информационную, организационную и программно-технологическую. Последняя из перечисленных позволит собирать и анализировать информацию о состоянии окружающей среды на территории России.
гендиректор ППК "РЭО" Денис Буцаев
Ожидается, что использование всех источников информации, позволит получить объективную картину состояния и загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов и земель на территории России.
Новый проект будет реализован в рамках национального проекта "Экология". Ответственным за реализацию определена публично-правовая компания "Российский экологический оператор" (ППК "РЭО").
Ранее "РЭО" завершил создание аналитической платформы, которая будет проводить комплексный анализ данных в экологической отрасли.
Фото: pixabay.com
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