Эксперт: "В России в 2019 году на сотню бабушек приходится 81 внук"

Россиян предупредили о "дефиците внуков".

За последний век в России резко сократилось среднее количество внуков у бабушки. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на эксперта лаборатории количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елену Егорову.

Число внуков сократилось в 6,7 раз. Егорова отметила, что в 1926 году на 100 бабушек было 542 внука, в 2002 году показатель упал до 87. И вот в 2019 году на сотню бабушек приходится 81 внук.

Мы наблюдаем дефицит не только трудовых ресурсов, но и внуков. Елена Егорова

Однако, эксперт считает, что ситуация может улучшиться за счет подрастающего поколения, родившихся в 2000-х годах.

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Видео: YouTube/ NebbishD, Rumble Viral, Jeff Deal