В РАН рассказали, что в будущем Россия будет доставлять водород в ЕС.

В России заговорили о "Северном потоке-3". По словам заместителя директора института Европы РАН Владислава Белова, проект второго газопровода будет завершен несмотря на введенные американцами санкции и ситуацию с "отравлением" Алексея Навального. Об этом специалист заявил в рамках онлайн-конференции. Эксперт отмечает, что можно думать о создании в будущем и пятой, и шестой веток трубопровода для поставок в Европу водорода. В РФ уверены, что ни Европа, ни тем более Германия не могут себя обеспечить этим ресурсом самостоятельно.

Я предполагаю, что в будущем вполне можно будет строить и пятую, и шестую ветки, потому что технически это обоснованно и речь идет уже о другом газе Владислав Белов, замдиректора института Европы РАН

Эксперт уточнил, что на фоне перехода Европы к более экологичному топливу, до 2050 года Москва начнет использовать собственную газотрубопроводную систему для поставок в Евросоюз водорода. Речь также идет о поставках через Украину, о "Северном потоке" и "Северном потоке-2".

Дания выдала разрешение на эксплуатацию "Северного потока — 2".

Фото: Pixabay.com