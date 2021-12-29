В России за сутки выявили более 180 тыс. случаев COVID-19

За сутки от ковида скончались 661 человек, накануне – 714.

За минувшие сутки в России выявили 180 071 случай заболевания COVID-19, днем ранее – 177 282. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Больше всего зараженных выявлено в Санкт-Петербурге (21 448), Москве (18 856) и Московской области (10 443). Госпитализировано по России за сутки 12 749 человек. Всего за пандемию по состоянию на 6 февраля выявлено 12 810 118 случаев заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки от ковида скончались 661 человек. Больше всего от коронавируса умерло в Москве (81), Санкт-Петербурге (67) и Подмосковье (40). Всего с начала пандемии умерло 335 414 человек.

Общее число выздоровевших от коронавируса за сутки составило 59 583 (днем ранее – 60 507), за весь период пандемии – 12 810 118. Коллективный иммунитет в России составляет 64,1%.

Ранее Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными ковидом.

Фото: Piter.tv