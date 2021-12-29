В России за сутки выявили более 170 тыс. случаев COVID-19

За сутки от ковида скончались 609 человек, накануне – 661.

За минувшие сутки в России выявили 171 905 случаев заболевания COVID-19, днем ранее – 180 071. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Больше всего зараженных выявлено в Москве (15 442), Санкт-Петербурге (13 372) и Московской области (12 230). Госпитализировано по России за сутки 10 843 человека. Всего за пандемию по состоянию на 7 февраля выявлено 12 982 023 случаев заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки от ковида скончались 609 человек. Больше всего от коронавируса умерло в Москве (83), Санкт-Петербурге (64) и Подмосковье (39). Всего с начала пандемии умерло 335 414 человек.

Общее число выздоровевших от коронавируса за сутки составило 55 683 (днем ранее – 59 583), за весь период пандемии – 10 624 954. Коллективный иммунитет в России составляет 64,1%.

Ранее мы сообщали, что Австралия откроет границы для иностранцев 21 февраля.

Фото: Piter.tv