В России за сутки выявили 25 264 новых случая COVID-19

За сутки от ковида скончались 1 020 человек, накануне – 1 027.

За минувшие сутки в России выявили 25 264 случаев заражения COVID-19, днем ранее – 25 907. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Больше всего зараженных выявлено в Санкт-Петербурге (2166), Москве (1904) и Московской области (1351). Всего за пандемию по состоянию на 22 декабря выявлено 10 292 983 случаев заболевания.

За прошедшие сутки от ковида скончались 1 020 человек. Больше всего от коронавируса умерло в Москве (81), Санкт-Петербурге (60) и Подмосковье (54). Всего с начала пандемии умерли 300 269 пациентов.

Общее число выздоровевших от коронавируса за сутки составило 42 322, за весь период пандемии – 9 097 521.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штамм "омикрон" заражает мышей и крыс.

Фото: Piter.tv, стопкоронавирус.рф

