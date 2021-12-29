В России за сутки выявили 197 949 новых случаев COVID-19

За сутки от ковида скончались 706 человек, накануне – 729.

За минувшие сутки в России выявили 197 949 случаев заболевания COVID-19, днем ранее – 203 766. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Больше всего зараженных выявлено в Санкт-Петербурге (20 136), Москве (12 496) и Московской области (7 349). Госпитализировано по России за сутки 12 653 человека. Всего за пандемию по состоянию на 13 февраля выявлено 14 133 509 случаев заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки от ковида скончались 706 человек. Больше всего от коронавируса умерло в Москве (86), Санкт-Петербурге (72) и Подмосковье (34). Всего с начала пандемии умерло 340 248 человек.

Общее число выздоровевших от коронавируса за сутки составило 101 568 (днем ранее – 112 658), за весь период пандемии – 11 235 859. Коллективный иммунитет в России составляет 61,9%.

Ранее мы сообщали, что уровень коллективного иммунитета в Санкт-Петербурге снизился до 85,5%

Фото: Piter.tv