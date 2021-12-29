В России за сутки выявили 197 076 новых случаев COVID-19

За сутки от ковида скончались 701 человек, накануне – 669.

За минувшие сутки в России выявили 197 076 случаев заболевания COVID-19, днем ранее – 183 103. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Больше всего зараженных выявлено в Москве (22 747), Санкт-Петербурге (21 644) и Московской области (7 611). Госпитализировано по России за сутки 19 446 человек. Всего за пандемию по состоянию на 10 февраля выявлено 13 527 845 случаев заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки от ковида скончались 701 человек. Больше всего от коронавируса умерло в Москве (84), Санкт-Петербурге (58) и Подмосковье (36). Всего с начала пандемии умерло 338 091 человек.

Общее число выздоровевших от коронавируса за сутки составило 106 092 (днем ранее – 97 163), за весь период пандемии – 10 909 397. Коллективный иммунитет в России составляет 64,1%.

Ранее инфекционист Малышев спрогнозировал выход на плато по COVID-19 в России через три-четыре недели.

Фото: Piter.tv