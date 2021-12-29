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В России за сутки выявили 17 525 случаев заболевания COVID-19
Сегодня, 12:43
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В России за сутки выявили 17 525 случаев заболевания COVID-19

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За сутки от ковида скончались 783 человека, накануне – 741.

За минувшие сутки в России выявили 17 525 случаев заболевания COVID-19, днем ранее – 15 830. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. 

Больше всего зараженных выявлено в Москве (4635), Санкт-Петербурге (1512) и Московской области (855). Всего за пандемию по состоянию на 11 января выявлено 10 684 204 случая заболевания.

За прошедшие сутки от ковида скончались 783 человека. Больше всего от коронавируса умерло в Москве (68), Санкт-Петербурге (66) и Подмосковье (38). Всего с начала пандемии умерли 317 687 пациентов.

Общее число выздоровевших от коронавируса за сутки составило 25 216 человек, за весь период пандемии – 9 732 018.

Ранее доктор Мясников назвал источник новых штаммов коронавируса.

Фото: Piter.tv

Теги: covid-19, оперштаб по борьбе с коронавирусом, статистика по коронавирусу
Категории: Лента новостей, Новости России,

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