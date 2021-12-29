В России за сутки выявили 155 768 случаев COVID-19

За сутки от ковида скончались 667 человек, накануне – 678.

За минувшие сутки в России выявили 155 768 случаев заболевания COVID-19, днем ранее – 141 883. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Больше всего зараженных выявлено в Москве (26 904), Санкт-Петербурге (21 234) и Московской области (8 721). Госпитализировано по России 17 792 человека. Всего за пандемию по состоянию на 3 февраля выявлено 12 284 564 случая заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки от ковида скончались 667 человек. Больше всего от коронавируса умерло в Москве (56), Санкт-Петербурге (36) и Подмосковье (36). Всего с начала пандемии умерло 333 357 человек.

Общее число выздоровевших от коронавируса за сутки составило 53 724 (днем ранее – 48 426), за весь период пандемии – 10 390 732. Коллективный иммунитет в России составляет 64,4%.

Ранее мы сообщали, что правительство РФ выделит 400 млн рублей на изучение новых штаммов коронавируса.

Фото: Piter.tv