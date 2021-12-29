Кабмин выделит 400 млн рублей на изучение новых штаммов ковида

Михаил Мишустин рассказал о необходимости дальнейшего изучения "омикрона".

Российское правительство выделят 400 млн рублей на изучение новых штаммов коронавируса. Об этом коллегам из кабинета министров рассказал во время заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Михаил Мишустин. Чиновник уточнил, что отечественные специалисты будут анализировать поведение и особенности циркулирующих по стране вариантов COVID-19.

На проведение генетического анализа, секвенирование выделим около 400 млн рублей и направим дополнительные средства на приобретение реагентов и расходных материалов для определения "омикрона". Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По мнению чиновника, такие своевременные исследования необходимы для эффективного мониторинга эпидемиологической обстановки в РФ. Мишустин напомнил о росте показателей по новым зараженным и увеличении нагрузки на национальную систему здравоохранения.

Порядка 11 исследований разных вакцин и препаратов проведут в 2022 году.

Фото и видео: Правительство России

