По стране за весь период распространения коронавируса погибли 555 человек.

В России за сутки умерли 42 пациента с коронавирусом. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Специалисты напомнили, что за весь период эпидемии COVID-19 в стране скончались 555 пациентов.

За день медики зарегистрировали гибель от коронавируса у 27 человек на территории Москвы, по три пациента с COVID-19 скончались в Петербурге, Краснодарском и Красноярском краях. По одному летальному случаю зафиксировано в Брянской, Нижегородской, Тульской, Ярославской областях, а также в Ингушетии, Пермском крае.

За сутки в России зафиксировано 4 774 случая заражения коронавирусом в 81 регионе страны.

Видео: Piter.TV