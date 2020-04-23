В России за сутки умерли 42 пациента с коронавирусом. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Специалисты напомнили, что за весь период эпидемии COVID-19 в стране скончались 555 пациентов.
За день медики зарегистрировали гибель от коронавируса у 27 человек на территории Москвы, по три пациента с COVID-19 скончались в Петербурге, Краснодарском и Красноярском краях. По одному летальному случаю зафиксировано в Брянской, Нижегородской, Тульской, Ярославской областях, а также в Ингушетии, Пермском крае.
За сутки в России зафиксировано 4 774 случая заражения коронавирусом в 81 регионе страны.
Видео: Piter.TV
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