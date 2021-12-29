В России за сутки госпитализировали 21 833 человека с COVID-19

Это вдвое больше, чем днем ранее.

За минувшие сутки в России выявили 166 631 случаев заболевания COVID-19, днем ранее – 180 456. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Больше всего зараженных выявлено в Москве (8 160), Красноярском крае (7 122) и Санкт-Петербурге. Госпитализировано по России за сутки 21 833, что более чем вдвое больше вчерашнего показателя (10 451). Всего за пандемию по состоянию на 15 февраля выявлено 14 480 596 случаев заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки от ковида скончались 704 человека. Больше всего от коронавируса умерло в Москве (84), Санкт-Петербурге (73) и Подмосковье (32). Всего с начала пандемии умерло 341 635, заболевших COVID-19.

Общее число выздоровевших от коронавируса за сутки составило 137 881 (днем ранее – 97 185), за весь период пандемии – 11 470 925. Коллективный иммунитет в России составляет 61,9%.

Ранее в ВОЗ рассказали о процессе регистрации "Спутника V".

Фото: Piter.tv