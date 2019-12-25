В России за полгода стройматериалы подорожали на 12,5%

В июне рост составил 6,75%, если сравнивать с маем.

В России за шесть месяцев этого года стройматериалы подорожали на 12,5%, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщает Росстат.

При этом в июне этого года, если сравнивать с маем, цены выросли на 6,75%. А если сравнивать с июнем 2020 года, то стоимость выросла на 23,9%.

Так, в июне древесностружечные плиты в июне подорожали на 19,2%, а обрезные доски – на 15,7%.

Ранее мы писали, что ФАС проведет проверки по факту роста цен на стройматериалы. Проверять будут крупные строительные компании и производителей основных строительных материалов.

Фото: pixabay