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В России за полгода стройматериалы подорожали на 12,5%
Сегодня, 12:37
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В России за полгода стройматериалы подорожали на 12,5%

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В июне рост составил 6,75%, если сравнивать с маем.

В России за шесть месяцев этого года стройматериалы подорожали на 12,5%, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщает Росстат.

При этом в июне этого года, если сравнивать с маем, цены выросли на 6,75%. А если сравнивать с июнем 2020 года, то стоимость выросла на 23,9%.

Так, в июне древесностружечные плиты в июне подорожали на 19,2%, а обрезные доски – на 15,7%.

Ранее мы писали, что ФАС проведет проверки по факту роста цен на стройматериалы. Проверять будут крупные строительные компании и производителей основных строительных материалов. 

Фото: pixabay 

Теги: рост цен на стройматериалы, рынок строительства
Категории: Новости России, Лента новостей,

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