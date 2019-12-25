ФАС проведет проверки из-за роста цен на стройматериалы

За шесть месяцев этого года в России стройматериалы подорожали на 12,5%, если сравнивать с аналогичным периодом в 2020 году.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила своим территориальным органам проверить крупные строительные компании и производителей основных строительных материалов. Все дело в продолжающемся росте цен на рынке. Об этом сообщает ФАС в своем телеграм-канале.

В сообщении говорится, что при выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры. Кроме того, ведомство будет регулярно мониторить цены на бетон, кирпич, древесные материалы, а также ПВХ-продукцию.

Так, в России строительные материалы выросли в цене за шесть месяцев этого года на 12,5%, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщает Росстат. Если сравнивать с маем этого года, то в июне стройматериалы подорожали на 6,75%, а к июню 2020 года – на 23,9%.

Ранее мы писали, что в России могут вырасти цены на молоко из-за аномальной жары. Дело в том, что из-за жаркой и засушливой погоды снизились заготовки кормов для животноводов.

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