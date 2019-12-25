В России за неделю бензин в среднем подорожал на 12 копеек

Дизельное топливо выросло в цене на 13 копеек.

В России со 2 по 8 августа средние потребительские цены на бензин выросли на 12 копеек, до 48,68 рубля. Об этом сообщает Росстат.

Так, стоимость бензина марки Аи-92 за это время выросла на 10 копеек и составила 45,82 рубля за литр. Бензин Аи-95 в свою очередь стал дороже на 11 копеек. Его стоимость составила 49,58 рубля за литр.

Дизельное топливо подорожало на 13 копеек, его стоимость составила 50,48 рубля за литр.

Ранее мы писали, что ФАС начала проверку крупнейших торговых сетей из-за сообщений о росте цен.

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