За это будет отвечать ГЛОНАСС.

В России за использованием ремней безопасности проследят онлайн. С 2022 года этим займется ГЛОНАСС. Об этом "РИА Новостям" сообщил официальный представитель ГЛОНАССа и "Автонета" Ярослав Федосеев

Система сможет дистанционно следить за пристегиванием ремня безопасности водителем. Эти данные в обязательном порядке будут обрабатываться специальной платформой. Она создана на базе сбора автомобильных данных "Автодата". Первое время штрафы выписываться не будут, так как сведения будут обезличенными. Кроме этих сведений эксперты соберут данные о техническом состоянии транспорта, его экологические параметры, навигационные характеристики.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России появится новая система экстренного реагирования.

