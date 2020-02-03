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В России появится новая система экстренного реагирования

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Систему экстренного реагирования разработают совместно с "Роскосмосом".

В России появится новая система экстренного реагирования. Об этом пишет РБК со ссылкой на президента некоммерческого партнерства "ГЛОНАСС" Александру Гурко.

Устройство будет информировать службы о чрезвычайных ситуациях и работать как система оповещения. На каждом устройстве пользователя будет тревожная кнопка. При возникновении ЧП оператор Save+ получит сигнал и передаст его в службу экстренного реагирования. Также система сможет самостоятельно передавать сигналы. Например, при повышении давления у владельца.

Напомним, что в России существует подобная система на базе GSM (ЭРА-ГЛОНАСС). Однако её используют в основном при дорожно-транспортных происшествиях.

Ранее на Деловом.ТВ мы сообщили, что Польша хочет занять место Лондона в Евросоюзе.

Видео: NewSoldat

Теги: система экстренного реагирования, эра глонасс
Категории: Лента новостей, Новости России,

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