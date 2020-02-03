Какую роль будет выполнять Польша в составе Евросоюза пока неизвестно.

Польша хочет занять место Лондона в Евросоюзе. Об этом МИД Польши Яцек Чапутович заявил в интервью РАР.

Дипломат считает, что численность населения Евросоюза убавится, снизится экономический потенциал, военная сила и влияние в мире. Роль Польши, как государства, которое может занять место Великобритании пока неопределенна. Я думаю, что Польша в Евросоюза будет расти, хотя это уже не будет тот же Союз, подчеркнул дипломат. Он уточнил, что визит Эммануэля Макрона в Варшаву носит символический характер.

Напомним, что в полночь 31 января Великобритания официально покинула Евросоюз. Большинство жителей страны проголосовали за Brexit.

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