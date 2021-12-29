В России за год число операторов связи уменьшилось на 5%

В резерв универсального обслуживания взносы перечислили 5,3 тыс. операторов.

В России за последний год число операторов сократилось на 5%. Об этом свидетельствуют сократившиеся отчисления в резерв универсального обслуживания, сообщает РБК.

Отмечается, что в этот фон все операторы России вносят по 1,2% выручки от оказания услуг связи. Из этого фонда финансируется установка вышек сотовой связи в небольших населенных пунктах, организуются также точки Wi-Fi.

По информации источника издания, в 2021 году взносы в фонд перечислили 5,3 тыс. операторов. Ранее насчитывалось 5,6 тыс. таких операторов. Сумм взносов составила 15,108 млрд рублей.

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