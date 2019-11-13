В России вторые сутки подряд выявляют менее 34 тыс. заболевших COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 33 548 случаев заражения COVID-19, днем ранее – 33 946. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Больше всего зараженных выявлено в Москве (3086), Московской области (2046) и Санкт-Петербурге (2072). Всего за пандемию по состоянию на 28 ноября выявлено 9 570 373 случая заболевания.
За прошедшие сутки от ковида скончались 1 224 человека. Больше всего от коронавируса умерло в Москве (95), Санкт-Петербурге (68) и Подмосковье (61). Всего с начала пандемии умерли 272 755 пациентов.
Общее число выздоровевших от коронавируса за сутки составило 30 646 человек, за весь период пандемии – 8 268 111.
Ранее главный врач "Городской клинической больницы №15 им. О. М. Филатова" Валерий Вечорко заявил, что с антипрививочниками не удается построить диалог.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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