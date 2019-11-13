  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В России вторые сутки подряд выявляют менее 34 тыс. заболевших COVID-19
Сегодня, 12:08
148
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

В России вторые сутки подряд выявляют менее 34 тыс. заболевших COVID-19

0 0

За сутки от ковида скончались 1224 человека.

За минувшие сутки в России выявили 33 548 случаев заражения COVID-19, днем ранее – 33 946. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. 

Больше всего зараженных выявлено в Москве (3086), Московской области (2046) и Санкт-Петербурге (2072). Всего за пандемию по состоянию на 28 ноября выявлено 9 570 373 случая заболевания.

За прошедшие сутки от ковида скончались 1 224 человека. Больше всего от коронавируса умерло в Москве (95), Санкт-Петербурге (68) и Подмосковье (61). Всего с начала пандемии умерли 272 755 пациентов.

Общее число выздоровевших от коронавируса за сутки составило 30 646 человек, за весь период пандемии – 8 268 111.

Ранее главный врач "Городской клинической больницы №15 им. О. М. Филатова" Валерий Вечорко заявил, что с антипрививочниками не удается построить диалог.

Фото: Piter.tv

Теги: covid-19, оперштаб по борьбе с коронавирусом, статистика по коронавирусу
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
emezimov
Сегодня 12:38

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии