В России вторые сутки подряд выявляют менее 34 тыс. заболевших COVID-19

За сутки от ковида скончались 1224 человека.

За минувшие сутки в России выявили 33 548 случаев заражения COVID-19, днем ранее – 33 946. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Больше всего зараженных выявлено в Москве (3086), Московской области (2046) и Санкт-Петербурге (2072). Всего за пандемию по состоянию на 28 ноября выявлено 9 570 373 случая заболевания.

За прошедшие сутки от ковида скончались 1 224 человека. Больше всего от коронавируса умерло в Москве (95), Санкт-Петербурге (68) и Подмосковье (61). Всего с начала пандемии умерли 272 755 пациентов.

Общее число выздоровевших от коронавируса за сутки составило 30 646 человек, за весь период пандемии – 8 268 111.

Ранее главный врач "Городской клинической больницы №15 им. О. М. Филатова" Валерий Вечорко заявил, что с антипрививочниками не удается построить диалог.

Фото: Piter.tv