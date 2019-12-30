Специалист напомнили требования к рыбакам-любителям.

В России вступил в силу закон о любительском рыболовстве: она будет доступной и бесплатной. Изменения в рыболовство на водоемах общего пользования начинают действовать с 1 января 2020. Об этом напомнил глава Росрыболовства Илья Шестаков "ТАССу".

На объектах, которые принадлежат гражданами или юридическим лицам рыбалка осуществляется в соответствии с гражданским и земельным законодательством. В законе указываются суточные нормы вылова биоресурсов, для каждого региона они свои. К примеру, в Астрахани разрешено ловить не более 10 кг видов рыбы, а конкретно судака и воблы - не более 5 кг.

Рыболовство запрещено на особо охраняемых территориях, землях обороны, выделенных под производство аквакультуры. В местах массового отдыха запрещается заниматься подводной охотой. Запрещено использовать взрывчатые, химические вещества и электроток.

Нельзя использовать при рыбалке рыболовные сети, в частности - жаберные. Исключением стали Дальний Восток и Сибирь. В этих регионах ловля сетями считается традиционной. Однако сети местного населения там подлежат учету, их заносят в специальный реестр.

Ранее Piter.tv писал о том, что стадо кабанов украло улов рыбаков в Ленобласти.

Фото: Pixabay.com

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