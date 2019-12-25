Появился особый тип регистрационных знаков для консульских представительств.

В России вступил в силу новый стандарт на автомобильные номера. Об этом рассказали в Росстандарте, пишут РИА Новости.

Отмечается, что новый стандарт устанавливает размеры и типы автомобильных номеров и прописывает к ним технические требования. Так, например, шрифты останутся без изменений, а также структура и габариты знаков. Нововведения, в основном, касаются машин, у которых нестандартное место расположения регистрационного знака. Также уменьшены размеры номеров для мотоциклов.

Также появился особый тип регистрационных знаков для консульских представительств.

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