Нетрезвый водитель такси устроил ДТП на проспекте Маршака

Очевидцы не дали мужчине скрыться с места происшествия.

Вечером в понедельник, 3 августа, мобильный корреспондент Piter.TV сообщил, что в районе проспекта Маршака, 24к1, очевидцы заметили явно нетрезвого водителя "Яндекс.Такси".

Мужчина устраивал ДТП, задевал автомобили. В один момент сработали подушки безопасности, из-за чего водитель остановился. Очевидцы сразу же кинулись к дебоширу и не дали ему покинуть место преступления, вызвал полицию.

Ранее мы писали, что на Ленинском проспекте собрался "паровозик" из автомобилей.

Видео: Piter.TV