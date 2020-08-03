Нетрезвый водитель такси устроил ДТП на проспекте Маршака

Вечером в понедельник, 3 августа, мобильный корреспондент Piter.TV сообщил, что в районе проспекта Маршака, 24к1, очевидцы заметили явно нетрезвого водителя "Яндекс.Такси".
Мужчина устраивал ДТП, задевал автомобили. В один момент сработали подушки безопасности, из-за чего водитель остановился. Очевидцы сразу же кинулись к дебоширу и не дали ему покинуть место преступления, вызвал полицию.
Ранее мы писали, что на Ленинском проспекте собрался "паровозик" из автомобилей.
Видео: Piter.TV
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