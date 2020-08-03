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Вчера, 21:54
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smirenny
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На Ленинском проспекте собрался "паровозик" из автомобилей

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Причины аварии пока неизвестны.

Как сообщил в понедельник, 3 августа, мобильный корреспондент Piter.TV, на повороте с проспекта Маршала Жукова на Ленинский проспект произошло ДТП. 

На кадрах, которыми поделился корреспондент, видно, что в аварию попали четыре машины, собравшись в "паровозик". Два автомобиля из которых – каршеринг. Причины столкновения неизвестны. Информации о пострадавших также нет. 

Ранее мы писали, что партия в "русскую рулетку" для пенсионера из Ленобласти закончилась травмами.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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