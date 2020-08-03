На Ленинском проспекте собрался "паровозик" из автомобилей

Причины аварии пока неизвестны.

Как сообщил в понедельник, 3 августа, мобильный корреспондент Piter.TV, на повороте с проспекта Маршала Жукова на Ленинский проспект произошло ДТП.

На кадрах, которыми поделился корреспондент, видно, что в аварию попали четыре машины, собравшись в "паровозик". Два автомобиля из которых – каршеринг. Причины столкновения неизвестны. Информации о пострадавших также нет.

Ранее мы писали, что партия в "русскую рулетку" для пенсионера из Ленобласти закончилась травмами.

Видео: Piter.TV