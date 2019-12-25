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Партия в "русскую рулетку" для пенсионера из Ленобласти закончилась травмами
Сегодня, 16:56
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smirenny

Партия в "русскую рулетку" для пенсионера из Ленобласти закончилась травмами

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Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Как стало известно в понедельник, 3 августа, в деревне Лаголово, которая находится в Ломоносовском районе, произошел несчастный случай. Об этом сообщил "АиФ-Петербург".

Сообщается, что 69-летний житель деревни получил тяжелое ранение головы: он решил сыграть в "русскую рулетку", взявшись за самодельное оружие. Дома находилась жена пенсионера, которая и вызвала врачей, а оружие отдала в полицию. Вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решен.

Ранее мы писали, что стало известно, с чего началась потасовка в парке Горького.

Фото носит иллюстративный характер: pixabay

Теги: происшествия, русская рулетка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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