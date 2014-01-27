В России вступил в силу ГОСТ на детские игрушки

Росстандарт обозначил категории рисков для безопасности ребенка.

ГОСТ на детские игрушки вступил в законную силу на территории Росси. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Документ устанавливает основные термины и определения в области игрушек, а также классифицирует их по нескольким категориям, например, по возрастной группе Росстандарта. Специалисты уточнили, что категории разделяются по виду деятельности, воспитательному назначению, виду основного материала, из которого изготовлены игрушки, а также по способу их функционирования.

Реестр включает в себя список потенциальных опасностей, которые могут возникнуть при использовании детьми игрушек. Аналитики установили, что игрушки могут быть опасны с точки зрения гигиены, так как могут вызвать у ребенка заболевание или инфекцию. Следующим пунктом стало травмирование. Туда вошли игрушки, несущие массу тела ребенка, а также динамические, игрушки для активного отдыха. Угрозу для безопасности вызывают электрические игрушки, такие как домики с лампами и прочие предметы, способные поразить человека электрическим током. Эксперты вынесли в отдельную категорию предметы, способные удушить ребенка. Речь идет об игрушках маленького размера, с мелкими частями продукции, которые могут попасть в дыхательные пути, трахею и пищевод человека, а также предметы шарообразно и эластичной формы.

Эксперты добавили, что игрушки могут нести биологическую опасность для человека. В частности, речь идет о вкусовых или обонятельных настольных игрушках, косметических наборах, игрушках с элементами живой природы. Наборы для проведения опытов, материалы для творчества с применением химических веществ могут представлять химическую опасность, а игрушки с повышенной воспламеняемостью материалов - пожарную. В ГОСТе специалисты указали список игрушек, подходящих для конкретных возрастов. Перечень создан с учетом физического и психологического развития детей, минимизацией рисков.

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