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В России впервые осужден владелец пиратских онлайн-кинотеатров

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Фигурант расследования получил условный срок.

В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров. Станислава Сайгина приговорили к двум годам условно. Об этом "РИА Новостям! сообщили представители компании Group-IB. Специалисты по предупреждению киберпреступлений участвовали в процессе расследования.

Решение вынес Красногорский городской суд Московской области. Он признал вину мужчины в нарушении авторских прав. Приговор по делу о создании сети подпольных онлайн-кинотеатров в России огласили впервые. Таким образом система создала прецедент для привлечения других нарушителей закона. На преступных группы работают операторы, переводчики, мастера по озвучке, монтажеры. Они снимают, адаптируют и выкладывают пиратские версии фильмов и сериалов в сеть.

Ранее Piter.tv писал о том, что Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров.

Теги: кинотеатр, онлайн
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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