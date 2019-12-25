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В России выявили 33 860 новых случаев COVID-19
Сегодня, 12:48
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В России выявили 33 860 новых случаев COVID-19

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За сутки от ковида скончались 1 209 человек.

За минувшие сутки в России выявили 33 860 случаев заражения COVID-19, днем ранее – 33 548. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. 

Больше всего зараженных выявлено в Москве (3434), Московской области (2236) и Санкт-Петербурге (2181). Всего за пандемию по состоянию на 29 ноября выявлено 9 604 233 случая заболевания.

За прошедшие сутки от ковида скончались 1 209 человек. Больше всего от коронавируса умерло в Москве (93), Санкт-Петербурге (66) и Подмосковье (58). Всего с начала пандемии умерли 273 964 пациентf.

Общее число выздоровевших от коронавируса за сутки составило 27 700 человек, за весь период пандемии – 8 295 811.

Ранее Piter.tv рассказал, что на данный момент известно о новом штамме коронавируса "омикрон".

Фото: Piter.tv

Теги: covid-19, оперштаб по борьбе с коронавирусом, статистика по коронавирусу
Категории: Лента новостей, Новости России,

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