В России выявили 33 860 новых случаев COVID-19

За сутки от ковида скончались 1 209 человек.

За минувшие сутки в России выявили 33 860 случаев заражения COVID-19, днем ранее – 33 548. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Больше всего зараженных выявлено в Москве (3434), Московской области (2236) и Санкт-Петербурге (2181). Всего за пандемию по состоянию на 29 ноября выявлено 9 604 233 случая заболевания.

За прошедшие сутки от ковида скончались 1 209 человек. Больше всего от коронавируса умерло в Москве (93), Санкт-Петербурге (66) и Подмосковье (58). Всего с начала пандемии умерли 273 964 пациентf.

Общее число выздоровевших от коронавируса за сутки составило 27 700 человек, за весь период пандемии – 8 295 811.

Ранее Piter.tv рассказал, что на данный момент известно о новом штамме коронавируса "омикрон".

Фото: Piter.tv