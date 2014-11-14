В России выявили 23 721 случай заболевания COVID-19 за сутки

За сутки от ковида скончались 968 человек, накануне – 981.

За минувшие сутки в России выявили 23 721 случай заражения COVID-19, днем ранее – 24 946. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Больше всего зараженных выявлено в Москве (2180), Санкт-Петербурге (1851) и Московской области (1565). Всего за пандемию по состоянию на 26 декабря выявлено 10 392 020 случаев заболевания.

За прошедшие сутки от ковида скончались 968 человек. Больше всего от коронавируса умерло в Москве (78), Санкт-Петербурге (64) и Подмосковье (53). Всего с начала пандемии умерли 304 218 пациентов.

Общее число выздоровевших от коронавируса за сутки составило 37 285 человек, за весь период пандемии – 9 259 771.

Ранее главврач Боткинской больницы рассказал, как болеют коронавирусом привитые и непривитые пациенты.

Фото: Piter.tv