В России выросло число утечек данных с помощью фотографий и скриншотов экранов

В России из-за перевода сотрудников на "удаленку" на фоне пандемии коронавируса выросло число утечек корпоративных данных с помощью фотографий или скриншотов экранов компьютеров. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование компании "Крок" и Every Tag.
В исследовании говорится, что много информации, которая сливается в соцсети, получают при помощи скриншотов или фотографирования эканов компьютеров. На такую утечку информации приходится порядка 35% от всех известных случаев.
Второе место занимают мессенджеры, соцсети и электронная почта. Таким образом в интернет попадает около 30% информации.
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Фото: pixabay
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