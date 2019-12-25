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В России выросло число утечек данных с помощью фотографий и скриншотов экранов
Сегодня, 11:50
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В России выросло число утечек данных с помощью фотографий и скриншотов экранов

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На такую утечку пришлось около 35% от всех известных случаев.

В России из-за перевода сотрудников на "удаленку" на фоне пандемии коронавируса выросло число утечек корпоративных данных с помощью фотографий или скриншотов экранов компьютеров. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование компании "Крок" и Every Tag.

В исследовании говорится, что много информации, которая сливается в соцсети, получают при помощи скриншотов или фотографирования эканов компьютеров. На такую утечку информации приходится порядка 35% от всех известных случаев.

Второе место занимают мессенджеры, соцсети и электронная почта. Таким образом в интернет попадает около 30% информации.

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Фото: pixabay 

Теги: скриншоты с экрана компьютера, утечка данных
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Лента новостей,

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