В России выросли цены на новостройки

За год стоимость квадратного метра стала выше на 26,4%.

В России из-за ограничения программы льготной ипотеки снизилась покупательская способность, но при этом цены на новостройки за месяц в среднем стали выше на 2%. Об этом пишет "Коммерсант".

По данным ЦИАН, в июне в 16 крупнейших российских городах стоимость квадратного метра в новостройках составила 97,4 тыс. рублей. Для сравнения, год назад этот показатель был ниже на 26,4%. Отмечается, что за месяц первичное жилье в столице стало дороже на 1%, а в Санкт-Петербурге – на 4%.

Причем в некоторых регионах за месяц новостройки подорожали от 3,7% до 7%.

Как сообщил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов, рост цен на новостройки спровоцировал появление на рынке более дорогого жилья.

По словам эксперта, покупательская активность практически вернулась на уровень, который был до пандемии. Все дело в изменившихся условиях по льготной ипотеке, которые начнут действовать с 1 июля этого года.

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