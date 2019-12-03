В России в 2019 году выросла средняя цена лекарств

Стоимость выросла на 6,9% по сравнению с прошлым годом.

Средняя цена лекарств в России в октябре 2019-го выросла на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, превысив 200 рублей. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на исследования аналитиков DSM Group.

По данным экспертов, россияне на 21% стали реже покупать активированный уголь, на 16% - мукалтин, на 12% - перекись водорода. Аналитики считают, что на показатели могли повлиять следующие факторы: одни отказываются от дешёвых препаратов из-за неэффективности, другие просто покупают большие упаковки, что сказывается на цене.

Также эксперты отметили тот факт, что аптеки стали больше ориентироваться на продаже более дорогих лекарственных средств.

Жириновский предложил запретить рекламу лекарств на ТВ и радио.