В России выходит в прокат фильм "Круэлла" c Эммой Стоун 

В российских кинотеатрах показы стартуют с 3 июня.

В четверг, 3 июня, в российских кинотеатрах стартуют показы новой киноленты от Disney "Круэлла". В сюжете история становления одной их главных злодеек студии — Круэллы Де Виль. Действие фильма развернется в Лондоне 70-х годов.

Главные роли в киноленте исполнили Эмма Стоун, Эмма Томпсон, Джоэль Фрай ("Вчера"), ПолУолтер Хаузер ("Тоня против всех"), Эмили Бичем ("Да здравствует Цезарь!"), Кирби Хауэлл-Баптист ("В лучшем мире") и Марк Стронг ("1917").

Режисером выступил Крэйг Гиллеспи, который ранее работал над фильмом "Тоня против всех".

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Фото: WDSSPR