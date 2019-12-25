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В России выходит в прокат фильм "Круэлла" c Эммой Стоун 
Сегодня, 10:06
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В России выходит в прокат фильм "Круэлла" c Эммой Стоун 

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В российских кинотеатрах показы стартуют с 3 июня.

В четверг, 3 июня, в российских кинотеатрах стартуют показы новой киноленты от Disney "Круэлла". В сюжете история становления одной их главных злодеек студии — Круэллы Де Виль. Действие фильма развернется в Лондоне 70-х годов.

Главные роли в киноленте исполнили Эмма Стоун, Эмма Томпсон, Джоэль Фрай ("Вчера"), ПолУолтер Хаузер ("Тоня против всех"), Эмили Бичем ("Да здравствует Цезарь!"), Кирби Хауэлл-Баптист ("В лучшем мире") и Марк Стронг ("1917").

Режисером выступил Крэйг Гиллеспи, который ранее работал над фильмом "Тоня против всех". 

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Фото: WDSSPR

Теги: круэлла, премьера круэлла, прокат круэлла, фильм
Категории: Кино, Культура, Лента новостей,

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