В России в ноябре выдача кредиток выросла на 14%

Это на 40% больше, если сравнивать с ноябрем 2020 года.

В ноябре в России было выдано 1,31 млн новых кредитных карт. Это на 14% больше, чем в октябре, а также на 40% больше, если сравнивать с ноябрем 2020 года. Тогда было выдано 0,93 млн кредиток. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных история (НБКИ).

Больше всего новых кредиток выдали в Москве (81,8 тыс. ед.), Подмосковье (65,1 тыс. ед.), Краснодарском крае (50,1 тыс. ед.), Петербурге (46,4 тыс. ед.), а также в Башкирии (45,6 тыс. ед.).

Как сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, выдачи кредиток, вероятно, выросли, потому что в 2020 году банки и заемщики приходили в себя после ограничений. Тогда выдача кредиток радикально сократилась. Он отметил, что сейчас сегмент развивается динамично.

Ранее Валентина Матвиенко заявила, что пик роста цен на продовольствие в России пришелся на 2021 год.

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