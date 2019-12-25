Некоторые аптеки заявляют о проблемах с поставками от дистрибьюторов.

В России в аптеках возник дефицит йодомарина. Об этом сообщает "360".

Информацию о дефиците препарате подтверждают нескольких крупных аптечных сетей. "Йодомарин" принимают для восполнения недостатка йода в организме. Одной из причин ажиотажа вокруг препарата, считают представители фармацевтической отрасли, стала невозможность многих россиян отдохнуть минувшем летом на море.

Некоторые аптеки заявляют о проблемах с поставками от дистрибьюторов и ожидают, что они нормализуются к концу ноября.

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