В 2020 году в России пройдёт первая цифровая перепись населения

Переписчики будут ходить не с переписными листами, а с планшетами.

В Росстате сообщили о проведении в 2020 году первой цифровой переписи населения России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на слова главы Росстата Павла Малкова.

В рамках цифровой переписи населения будут использоваться большие данные (big data) от мобильных операторов и органов власти. Переписчики будут ходить не с переписными листами, а с планшетами.

Полученные результаты будут обрабатывать в новой цифровой аналитической платформе "Население".

Ранее Росстат назвал средний возраст россиян.

Видео: Piter.TV