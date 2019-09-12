Росстат назвал средний возраст россиян

За почти 10 лет он повысился на полтора года.

Специалисты Росстата назвали средний возраст россиян. За почти 10 лет он повысился на полтора года и составил 40,02 лет. Об этом пишет RT.

Согласно данным статистической службы, на 1 января 2009 года средний возраст жителя России составлял 38,8 лет. В 2018 году разница между мужчинами и женщинами уменьшилась до 5 лет: у мужчин — 37,26 года, у женщин — 42,41 года.

Самым возрастным регионом страны была признана Тамбовская область (43,4). В числе регионов с высоким средним возрастом также оказалась Тульская область (43,31), Рязанская область (42,79), Пензенская область (42,62) и Москва (42,3).

Самым молодым регионом стала Чечня, где средний возраст жителя равен 28,86 годам. Далее идут Тува (29,75), Ингушетия (31,55), Дагестан (32,97) и ЯНАО (33,92).

Ранее Росстат заявил, что в 2019 году уменьшилось количество разводов.

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