Росстат: в 2019 году уменьшилось количество разводов

В этом году официально расторгли 621 брак на тысячу заключенных союзов.

Россияне стали реже разводиться, свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились "Известия".

В этом году официально расторгли 621 брак на тысячу заключенных союзов. В прошлом году в этот же период показатель был на 12% больше — 705 разводов на тысячу новых пар. В 2019 году чаще всего разводились в Ленинградской (889) и Сахалинской областях (878). Меньше всего – в Чечне (147), Ингушетии (197), Тыве (251), Дагестане (278).

Однако, количество разводов в России большое. В 2017 году коэффициент разводимости (среднее число случаев расторжения брака на 1 тыс. жителей) был 4,2. Для сравнения, данный показатель в Германии равен 1,86, в США — 3,2, в Австралии — 2.

Ранее на Piter.TV: Россияне стали реже жениться и разводиться.

Видео: YouTube/ TV Promos, BrianFalconsFan2, paulrizzo89, Bollywood Hot Babes