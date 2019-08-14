Россияне стали реже жениться и разводиться

Число свадеб в 2019 году снизилось на 46 тысяч записей, а разводов — на 64,4 тысячи.

В России снизилось число свадеб и разводов на 46 и 64,4 тысячи записей соответственно. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата.

За первые шесть месяцев этого года в стране было заключено 333,1 тысяч браков. Это на 12,6 % меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года. В то же время существенно снизилось количество развод. За январь-июнь их стало меньше на 21,8 % — 231 тысяча записей.

Лидерами по числу свадеб стали Тува и Ингушетия, где число молодоженов выросло на 2,7 и 2,6 % соответственно. В Чукотке, Адыгее и Костромской области, напротив, наблюдается снижение числа брачующихся.

Больше всего разводов зарегистрировано в Карелии, Ненецком автономном округе и Удмуртии — 7,7 %, 3,6 % и 0,6 % соответственно. Реже всего люди разводятся на Чукотке, в Магаданской, Псковской и Саратовской областях.

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Видео: Piter.TV