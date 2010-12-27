В России увеличилось число людей, умерших от рака

В первом полугодии 2019 года от онкологий умерли 149 384 людей.

В России зафиксирован рост людей, умерших от рака. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата.

В первом полугодии 2019 года от онкологий умерли 149 384 людей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 1,5 %.

При этом основной причиной смерти в России по-прежнему остаются заболевания сердечно-сосудистой системы. От них за полгода умерли 441 299 человек. Однако это немного меньше, чем год назад (на 0,7 %).

Кроме того, в январе-июне этого года 381 человек умерли от гриппа или ОРЗ. От ВИЧ скончались 9920 россиян. Всего за полгода в России умерло 918 503 человек. Это на 3 % меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Ранее эксперт назвал причины ранней смертности мужчин в России.

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