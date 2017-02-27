Эксперт назвал причины ранней смертности мужчин в России

В зоне наибольшего риска находятся представители сильного пола в возрасте от 40 до 55 лет.

Председатель Госдумы РФ по охране здоровья Николай Герасименко назвал основные причины ранней смертности мужчин. Об этом сообщила газета "Известия".

По словам Герасименко, мужчины в России умирают на десять лет раньше женщин. В зоне риска находятся представители сильного пола в возрасте от 40 до 55 лет.

Как отметил председатель ГД по охране здоровья, причин для ранней смертности существует много, но самые основные – это употребление алкоголя и курение.

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